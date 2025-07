Plus belle la vie spoiler : le choc à la résidence, Morgane agressée ! (17 juillet 2025)

Publicité





Les choses vont mal tourner pour Morgane dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode de demain, jeudi 17 juillet 2025, Morgane va être victime d’une violente agression à la résidence !











Alors que Morgane a zappé l’entrainement d’apnée, Melvin Chaliot va l’agresser. Sous les yeux des autres concurrents, amusés, il arrive par derrière Morgane et l’attrape. Il lui pince le nez tout en mettant sa main devant sa bouche, il l’empêche de respirer ! Laura est là et ne réagit pas, elle sourit même !

Heureusement pour Morgane, Steve arrive et met fin à son calvaire. Il vire Melvin et libère Morgane. Steve prend ensuite le temps de rassurer Morgane et il l’aide à s’entrainer en apnée, ainsi qu’à se détendre. Morgane et Steve se rapprochent, elle le remercie d’être là… Et ils s’embrassent !



Pendant ce temps là, Jules n’a pas contacté Morgane de la journée… Mais il culpabilise d’avoir mal réagit et confie à Laura qu’il a entièrement confiance en Steve…

Niveau enquête, Patrick fait appel à Vadim. Ce dernier s’infiltre comme infirmier auprès de l’instructeur Delmas…