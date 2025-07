Enquêtes au paradis du 7 juillet : le final ce soir sur France 2

Publicité





Enquêtes au paradis du 7 juillet 2025 – Ce lundi soir, France 3 termine la diffusion de la saison 1 inédite « Enquêtes au paradis ». Au programme, les deux derniers épisodes inédits.





Enquêtes au paradis du 7 juillet 2025, vos épisodes ce soir

Épisode 5 : Le tir du bushranger

Une partie de lawn bowls vire au drame lorsqu’un joueur est retrouvé mort sur le terrain à l’issue du match. Fait troublant : il a été abattu avec un ancien revolver décoratif ayant appartenu à la légende locale, Bill le bushranger.

Épisode 6 : Le fantôme de la mine

Colin assiste à la dernière visite guidée de l’ancienne mine Ogden avant sa vente et sa destruction. Le soir même, l’alarme de la mine se déclenche et Vince Ogden, le propriétaire, est retrouvé mort, enfermé chez lui, la gorge tranchée comme son ancêtre autrefois. Pourtant, Mackenzie doute fortement qu’il s’agisse d’un suicide…



Enquêtes au paradis, rappel de la présentation

Mackenzie Clarke, policière expatriée à Londres, est contrainte de revenir temporairement à Dolphin Cove, en Australie, la ville où elle a grandi. Quand un meurtre y est commis, Mack ne peut s’empêcher de reprendre du service et de mettre à profit ses talents d’enquêtrice.

Dans cette série dérivée de Meurtres au paradis, on retrouve les ingrédients qui ont fait le succès de l’originale. Mais ici, l’héroïne ne débarque pas dans un territoire inconnu : elle revient au contraire sur ses terres, dans une petite ville qu’elle a quittée précipitamment six ans plus tôt. Ce retour réveille des souvenirs parfois douloureux et donne lieu à des retrouvailles mouvementées, notamment avec Glenn, son ex-fiancé qu’elle a laissé au pied de l’autel, et avec son ancienne belle-mère, cheffe du poste de police local.

Dans ce coin de paradis niché sur la côte de Nouvelle-Galles du Sud, des affaires de meurtres complexes viennent troubler le calme apparent. Mack pourra compter sur sa nouvelle équipe pour les élucider : le lieutenant Colin Cartwright, un Anglais installé en Australie, l’agent Felix Wilkinson, et Reggie Rocco, une ancienne prof devenue bénévole auprès de la police.

Avec Anna Samson (Mackenzie Clarke), Lloyd Griffith (Colin Cartwright), Tai Hara (Glenn Strong), Catherine McClements, (Philomena Strong), Celia Ireland (Reggie Rocco), Aaron McGrath (Felix Wilkinson), Andrea Demetriades (Daisy Dixon).

« Enquêtes au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.