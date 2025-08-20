Astrid et Raphaëlle du 20 août : vos épisodes ce soir sur France 2



Astrid et Raphaëlle du 20 août 2025 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 rediffuse des épisodes de la série « Astrid et Raphaëlle.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Astrid et Raphaëlle du 20 août : vos épisodes ce soir

Saison 3 épisode 5 « Témoin » : Astrid et Raphaëlle mènent l’enquête sur un meurtre commis en pleine gare du Nord, à Paris. Le seul témoin est le fils de la victime, un jeune garçon autiste. Ce détail permettra-t-il à Astrid d’établir un lien particulier avec l’enfant, ou bien risque-t-il de mettre un frein définitif aux investigations des deux enquêtrices ?

Saison 3 épisode 6 « Sang d’or » : Un photographe en vogue est découvert mort, le cœur transpercé d’un pieu. Bien que les deux enquêtrices ne croient plus depuis longtemps aux légendes de vampires, l’affaire semble bel et bien tourner autour du sang de la victime.



« Astrid et Raphaëlle » revient ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV