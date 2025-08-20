« Les gardiens de la galaxie 2 » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (20 août)

Par /

Publicité

« Les gardiens de la galaxie 2 », c’est le film des studios Marvel rediffusé ce mercredi sur TF1. Un film réalisé par James Gunn avec Chris Sullivan, Pom Klementieff et Chris Pratt dans les rôles principaux.


A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming gratuit et légal via le site et/ou l’application TF1+.

« Les gardiens de la galaxie 2 » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (20 août)
Capture TF1


Publicité

« Les gardiens de la galaxie 2 » : l’histoire

Les Gardiens de la Galaxie enchaînent leurs aventures à travers l’espace, proposant leurs services de monde en monde. Mais lorsqu’une attaque vise leur vaisseau, ils sont contraints d’atterrir en catastrophe sur une planète inconnue. C’est là qu’ils rencontrent un mystérieux individu nommé Ego, qui affirme être le père de Peter Quill…

Avec : Chris Sullivan (Taserface), Pom Klementieff (Mantis), Chris Pratt (Peter Quill / Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora)


Publicité

VIDÉO « Les gardiens de la galaxie 2 » : la bande-annonce

A LIRE AUSSI
Mask Singer revient sur TF1 : lancement de la saison 8 le vendredi 12 septembre
Mask Singer revient sur TF1 : lancement de la saison 8 le vendredi 12 septembre
Camping Paradis du 19 août 2025 : vos épisodes cet après-midi sur TF1
Camping Paradis du 19 août 2025 : vos épisodes cet après-midi sur TF1
Les 12 coups de midi du 19 août : Marina continue, ultime indice sur l’étoile mystérieuse
Les 12 coups de midi du 19 août : Marina continue, ultime indice sur l'étoile mystérieuse
Audiences 19 août 2025 : « Camping Paradis » leader devant « L’amour est dans le pré »
Audiences 19 août 2025 : « Camping Paradis » leader devant « L’amour est dans le pré »


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut