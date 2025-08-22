Demain Nous Appartient spoiler : Valentine agressée par.. (vidéo épisode du 26 août)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Valentine va se faire agresser par une drôle de cliente dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Valentine est face à Elie, une jeune femme haute en couleur qui prétexte avoir oublié son argent et qui veut partir avec sa commande sans payer…











Publicité





Valentine explique gentiment qu’elle ne fait pas crédit, elle lui dit que sa commande l’attendra le temps qu’elle aille chercher son argent. Elie le prend mal et s’embrouille avec Valentine. Bruno a assisté à la scène et décide de payer la commande d’Elie. Au lieu de le remercier, elle lui précise qu’elle ne lui donnera rien en échange… Valentine est stupéfaite. Bruno pense qu’elle est en galère.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : l’étrange découverte de Judith… (vidéo épisode du 26 août)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2017 du 26 août 2025 : Valentine agressée verbalement

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.