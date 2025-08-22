Plus belle la vie spoiler : Nolan fait une révélation choc à Aya (25 août 2025)



Publicité





Aya a frôlé la mort aujourd’hui dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Dans l’épisode du lundi 25 août 2025, Aya reprend connaissance alors qu’une balle l’a frôlée et blessée. Pour éviter un signalement à la police, Thomas décide de faire appel à Gabriel pour la soigner…











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un mort, Thomas abandonne, les résumés jusqu’au 5 septembre 2025

Thomas, Djawad, Aya et Barbara sont dépités : on leur a volé tous les lingots, ils n’ont plus rien et ont fait tout ça pour rien ! Djawad refuse d’abandonner et il fonce trouver Nolan, qu’il croit responsable de tout ça…

Nolan assure à Djawad qu’il n’a rien fait et qu’il n’aurait jamais fait de mal à Aya. Il décide ensuite d’aller la voir et il dit enfin la vérité à Aya : il se fiche du magot, il veut juste retrouver l’ancien complice de Santoni car il a tué sa mère ! Il est convaincu que c’est lui qui a agressé Aya pour récupérer les lingots.



Publicité





Pendant ce temps là, la police enquête et Jean-Paul est convaincu que Djawad est lié à tout ça… Il jure à Ariane qu’il n’a rien fait et elle décide de le croire…