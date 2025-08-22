“Tout beau, tout n9uf” : quels chroniqueurs pour Cyril Hanouna à la rentrée ?



Publicité





Cyril Hanouna prépare une rentrée sur les chapeaux de roue avec le lancement de son nouveau talk-show quotidien, “Tout beau, tout n9uf”, qui débarquera sur W9 le lundi 1er septembre à 18h45. Fidèle à sa recette de débats animés, de chroniques décalées et de happenings imprévisibles, l’animateur s’est entouré d’une équipe qui allie visages familiers et nouvelles recrues.











Publicité





Le retour de piliers de TPMP

Selon TV Mag, une grande partie de l’ancienne famille de “Touche pas à mon poste” sera de la partie. Raymond Aabou, Gilles Verdez, Géraldine Maillet, Isabelle Morini-Bosc ou encore Valérie Bénaïm et Danielle Moreau retrouveront leur rôle de débatteurs réguliers. Polska, Fabien Lecoeuvre, Michel Mary, Jordan De Luxe et Andréa Buche rejoindront également l’aventure, confirmant ainsi que Cyril Hanouna compte bien recréer l’alchimie qui a fait le succès de TPMP.

De nouveaux venus dans la bande

Mais l’animateur souhaite aussi insuffler du sang neuf à cette nouvelle émission. On y verra notamment Olivier Dartignolles, comédien et humoriste, Jérôme Anthony, animateur populaire, ainsi que le chef Norbert Tarayre, qui devrait apporter sa touche d’énergie et d’improvisation. La journaliste Shana Loustau sera également de la partie. Surprise inattendue : un chroniqueur virtuel Chat GPT interviendra régulièrement, une première dans un talk-show français, preuve de la volonté de Cyril Hanouna d’expérimenter et de surprendre son public.

À cette liste déjà fournie pourrait s’ajouter un autre nom très médiatique. Le blogueur Aqababe affirme en effet que Lou Pernaut, la fille de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay, est pressentie pour rejoindre l’équipe. Sa présence apporterait une nouvelle dimension à cette bande déjà éclectique, entre figures emblématiques de la télé, personnalités médiatiques et nouveaux talents.



Publicité





Avec cette équipe élargie et diverse, “Tout beau, tout n9uf” promet de s’imposer comme l’un des rendez-vous incontournables de la rentrée télévisée, en offrant chaque soir près de trois heures de divertissement où débats sans filtre et bonne humeur seront au cœur du programme.