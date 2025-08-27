Zone Interdite du 27 août : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Zone Interdite du 27 août 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur M6 avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Ils lancent leur commerce au soleil : un été pour réussir ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 27 août : « Ils lancent leur commerce au soleil : un été pour réussir »

Alors que beaucoup de Français profitent de leurs vacances, certaines familles relèvent cet été le défi de leur vie. Pas de repos pour elles : parents, enfants, frères et sœurs se lancent ensemble dans l’aventure de l’entrepreneuriat, avec un objectif commun – ouvrir et faire tourner leur propre commerce en seulement deux mois. Boutique de vêtements, camping, pâtisserie… Le risque est énorme pour ces patrons novices, qui n’ont pas droit à l’erreur.

Dans le Var, à Ollioules, Donatien, 48 ans, joue son va-tout : il a investi toutes ses économies – près de 180 000 euros, jusqu’à vendre sa voiture – pour racheter une pâtisserie centenaire. Avec ses deux enfants et sa mère, il mise tout sur « le pointu », une spécialité locale méconnue, espérant en faire l’équivalent du cannelé à Bordeaux.



En Aveyron, Olivier et sa femme Gloria se lancent dans une aventure hors norme : l’achat d’un camping 4 étoiles de 230 emplacements, au pied du viaduc de Millau. Montant de l’opération : plus de 2 millions d’euros. Le couple compte sur ses enfants Coraline et Maxence, ainsi que leurs conjoints, pour gérer l’établissement. Mais deux nouveaux venus risquent de bouleverser leur organisation : Sasha et Mia, les bébés de la famille, nés à un mois d’intervalle… Entre business et couches-culottes, le défi s’annonce corsé.

À Cannes, Sylvain, figure reconnue du monde des bars, s’associe à son père et ses deux frères pour lancer une entreprise de livraison… de glaçons ! Un investissement de 350 000 euros, et l’ambition de devenir incontournables sur la Côte d’Azur, surtout en cas de forte chaleur. Mais entre imprévus et concurrence acharnée, leur projet pourrait bien fondre plus vite que prévu.

Enfin, à Cogolin, près de Saint-Tropez, Juliet, 20 ans, fait ses premiers pas dans le monde des affaires. À l’âge où beaucoup poursuivent leurs études, elle ouvre sa friperie, à deux pas des boutiques de luxe tropéziennes. Avec peu de moyens et une expérience encore limitée, la jeune femme doit prouver que son pari peut séduire sur la Côte d’Azur.