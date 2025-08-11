Ici tout commence du 11 août : Teyssier démissionne, Jim rattrapé par son passé (résumé + vidéo épisode 1238 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 11 août 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1238 – Coup de tonnerre ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Emmanuel annonce à Clotilde et Rose qu’il démissionne de son poste de directeur de l’institut !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 11 août – résumé de l’épisode 1238

À la plage, Jim s’excuse auprès de Jasmine mais se braque quand elle confirme vouloir travailler au restaurant des cheffes Guinot et Listrac. Jasmine rejoint finalement leur brigade et forme un duo efficace avec Julia Vasquez. Olivia et Claire trouvent le nom de leur restaurant : Le Résonance. Plus tard, Jim tente de se rattraper auprès de Jasmine. De son côté, Marc retrouve Julia, qu’il connait bien, et lui demande de quitter son poste pour que Jasmine ignore son lien passé avec Jim.

Teyssier, accablé par la défaite de l’Institut, remet sa démission. Rose et Clotilde cherchent à redorer l’image de l’école et lancent un projet vidéo avec Enzo, Billie et Milan pour inspirer les futurs candidats au concours d’entrée.



Publicité





Carla veut créer son plat signature avec Bérénice, mais son comportement agace Joséphine. Bérénice finit par lui dire qu’elle veut se concentrer sur son propre dessert, espérant provoquer un déclic chez Carla.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Teyssier inflexible, Louis à la rescousse, les résumés jusqu’au 29 août 2025

Ici tout commence du 11 août 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.