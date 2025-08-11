Plus Belle La Vie du 11 août 2025 : Djawad et Barbara font une découverte... (résumé + extrait vidéo épisode 395 en avance)



Plus belle la vie du 11 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 395 de PBLV – Djawad et Barbara vont faire une découverte choc cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Gabriel et Axel fixent la date de leur mariage.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 11 août 2025 – résumé de l’épisode 395

Djawad raconte à Barbara et Aya le braquage de Santoni en 2001, qualifié de « casse du siècle ». Seul lui a été arrêté, sans jamais dénoncer son complice. Avant d’être pris, Santoni avait dissimulé sa part du butin : 4 millions d’euros sont toujours dans la nature. Les trois amis veulent mettre la main dessus pour sauver le bar, mais Thomas rappelle qu’il s’agit d’argent volé. Djawad assure que les assurances ont déjà indemnisé la perte. Thomas, qui doit trouver 15 000 € dans la journée, affirme ne pas se soucier du magot.

Barbara apprend à Djawad que Thomas est prêt à vendre le bar et s’inquiète pour l’avenir. Elle lui demande de relire avec elle la lettre de Santoni, persuadée qu’il s’agit d’un message codé pour retrouver l’argent. Reste à convaincre Thomas… Barbara pense que Roland pourra y parvenir, ce que Djawad ne saisit pas.



Thomas tente encore d’obtenir un prêt, en vain. Un client, remarquant son zinc, lui en propose 10 000 €, puis 15 000 €. Malgré les protestations de Barbara, Thomas accepte de conclure la vente.

Lorsque l’antiquaire revient chercher le zinc, Barbara et Djawad sont dépités car Thomas est déterminé à le vendre. Au dernier moment, Barbara parvient à faire flancher Thomas, qui renonce à la vente.

Au Mistral, Djawad et Barbara se félicitent d’avoir aidé Thomas à payer sa première échéance. Léa rejoint Djawad et lui révèle l’emplacement de la tombe de Santoni… mais aussi qu’une autre personne a demandé la même information la semaine précédente. Ils comprennent qu’ils ne sont pas seuls à rechercher le butin.

De son côté, Léa prépare la célébration du mariage de Gabriel et Axel. Sur demande de Gabriel, elle réserve la date la plus proche : le 23 septembre. Les deux futurs mariés sont aux anges. Plus tard, Axel reçoit un colis de sa mère : des tisanes pour Gabriel, ce qu’il trouve adorable. Mais Gabriel semble septique…

Plus tard, Léa discute avec Gabriel, sceptique sur les bienfaits des plantes et inquiet pour les repas de famille avec sa belle-mère. Léa l’encourage à garder l’esprit ouvert.

À la résidence, Mirta remet à Laura une lettre venue de prison. Morgane comprend qu’elle provient de Delmas et lui demande si elle compte la lire. Laura confirme et prend sa défense, ce que Morgane ne comprend pas. Plus tard, Patrick annonce à Laura son exclusion temporaire de la police et la prévient qu’elle risque la radiation. Il ne comprend pas pourquoi elle continue à défendre Delmas.

Morgane retrouve Laura, qui lui confie que Delmas lui demande dans sa lettre d’endosser toute la responsabilité pour la MDMA. Choquée, Morgane lui conseille de refuser. Laura assure qu’elle ne cédera pas, puis s’éloigne énervée. Vadim tente de rassurer Morgane : Laura finira par comprendre et reviendra vers elle.

VIDÉO Plus belle la vie du 11 août 2025 – extrait vidéo

