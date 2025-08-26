Ici Tout Commence spoiler : Loup face au chef Laurent (vidéo épisode du 29 août)



Ici tout commence spoiler – Loup va finalement prendre son courage à deux mains pour affronter le chef Laurent dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Joséphine accompagne Loup, qui a décidé de confronter celui qui l’a dégoûté de la cuisine quand il était son commis…











Loup a décidé de rassembler tout son courage pour affronter le Chef Laurent. Il refuse de fermer les yeux sur son attitude méprisante envers les jeunes commis, dont il a lui-même fait partie. Déterminé, il choisit de lui dire ses quatre vérités. Mais le Chef Laurent n’entend pas céder. Habitué à user de son autorité pour intimider les plus jeunes, il tente de reprendre l’avantage et va même jusqu’à le menacer et insulter Joséphine.

Cette fois pourtant, Loup, désormais endurci, lui tient tête et le met en garde : un jour son vrai visage sera dévoilé à tous et ça va faire mal !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : tentative d'empoisonnement au Résonance ! (vidéo épisode du 28 août)



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1252 du 29 août 2025, Loup dit ses quatre vérités au chef Laurent

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.