Ici Tout Commence spoiler : Bérénice face au verdict de Teyssier (vidéo épisode du 27 août)

Ici tout commence spoiler – Au début de l’été, Bérénice s’était lancé un défi de taille dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, après qu’Emmanuel lui ait remonté les bretelles sans ménagement, Bérénice s’est donné deux mois pour sortir son dessert signature. Elle y a passé tout l’été, avec une détermination sans faille. Et dans quelques jours, l’heure du verdict a sonné : elle affronte le jugement de Teyssier !











Mission réussie pour Bérénice puisqu’elle obtient les félicitations d’Emmanuel ! Pour l’occasion, et alors que Mehdi semble sur le départ de l’institut Auguste Armand, Emmanuel a réuni Constance, Carla et Joséphine. Il a sorti le champagne et a fait reproduire les deux desserts signature de Mehdi, qu’il complimente au passage !

Un Emmanuel comme on le voit rarement. Un moment que Bérénice n’est pas prête d’oublier.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1250 du 27 août 2025, Emmanuel félicite Bérénice

