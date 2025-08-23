Coupe du Monde de rugby féminine : France / Italie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Coupe du Monde de rugby féminine 2025 suivre France / Italie en direct, live et streaming. Coup d’envoi de la Coupe du Monde de rugby féminine 2025 ce samedi soir pour le XV de France, qui affronte l’Italie.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 21h05 ce samedi 23 août 2025 Coup d’envoi à 21h15.







Publicité





Ce samedi 23 août 2025, le XV de France féminin fait son entrée en lice dans la Coupe du monde au Sandy Park d’Exeter (Angleterre). Après une défaite lourde en préparation contre l’Angleterre (6-40), les joueuses de Gaëlle Mignot et David Ortiz souhaitent lancer leur tournoi sur une note positive.

Le groupe D semble abordable — composé de l’Italie, de l’Afrique du Sud et du Brésil — mais l’Italie ne doit pas être sous-estimée. Plusieurs joueuses transalpines évoluent en Élite 1, ce qui peut donner du fil à retordre aux Françaises. Par ailleurs, 9 titulaires françaises fouleront pour la première fois la pelouse d’un Mondial.



Publicité





France / Italie, composition des équipes

Le XV de départ de la France : 15. Bourgeois ; 14.Grisez, 13.Menager (cocap.), 12. Vernier, 11.Arbey ; 10.Arbez, 9.Chambon ; 7.Champon, 8.T. Feleu, 6. Escudero ; 5. Fall Raclot, 4. M. Feleu (cocap.) ; 3. Khalfaoui, 2.Bigot, 1. Brosseau.

Les remplaçantes : 16. Gérin, 17. Deshaye, 18. Bernadou, 19. Berthoumieu, 20. Okemba, 21. Queyroi, 22. Tuy, 23. Neisen.

Le XV de départ de l’Italie : à venir

France / Italie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 21h05. Streaming et live sur TF1+.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

France / Italie, un match de rugby évènement à suivre à 21h sur TF1.