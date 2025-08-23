Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Camille Cerf ? (résumé émission du 23 août 2025)



Publicité





Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 23 août 2025 – C’est parti pour l’avant-dernier numéro de la saison 2025 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras recevait Camille Cerf, Diane Leyre, Christophe Licata, Azzeddine Ahmed-Chaouch, Mayane, Léa François.











Publicité





L’équipe arrive et découvre que l’un d’eux doit escalader le Fort et résoudre une énigme rapidement pour pouvoir pénétrer à l’intérieur ! Léa décide d’y aller, le Père Fouras l’attend dans la vigie. Elle trouve rapidement la réponse (climat) et la porte du Fort s’ouvre !

La soirée débute avec le Musée. C’est Camille qui y va. Et elle réussit à trouver la clé ! Place ensuite à l’Hôtel, c’est Diane qui y va. C’est un échec ! L’équipe enchaine avec les Rois du Silence, c’est Mayane et Christophe qui y vont. Mission réussie, ils remportent la clé !

Direction la Salle des Machines. C’est Azzeddine qui est désigné. Il met un peu trop de temps à trouver la technique, c’est raté ! On enchaine avec la Lutte pour Léa. C’est un nouvel échec.



Publicité





Place à la Poutre Jet d’Eau. C’est Diane et Christophe qui s’y collent. Diane tombe, Christophe doit s’élancer à son tour. Il y est presque mais tombe, la clé est perdue.

On continue avec l’Atelier. Camille est face à Cyril Gossbo. Elle remporte la 3ème clé de la soirée ! On poursuit avec Mayane et Léa au Flipper. C’est réussi, 4ème clé remportée !

Place au Museum pour Christophe, qui réussit et ressort avec la clé. Direction ensuite l’Echiquier pour Azzeddine, qui remporte la clé !

C’est la fin pour les clés, l’équipe doit passer par le Jugement pour avoir la 7ème clé. C’est Diane qui se dévoue, elle décide d’aller face à Rouge. Elle échoue et va en prison.

Place aux aventures et ça débute avec le Train Fantôme pour Azzeddine. Il remporte le premier indice : TOUR. Léa et Camille se rendent ensuite au restaurant de Willy. C’est réussi, 2ème indice : PIERRE. C’est ensuite le Double Saut de l’Ange pour Christophe et Mayane. Ils sautent et ça libère l’indice : CRAYON. Direction la Cabine Abandonnée pour Camille. Elle est impressionnante et remporte l’indice : MANNEQUIN. On termine avec la Tour Vertigineuse et Léa. C’est raté.

Diane doit ensuite se libérer de prison. C’est réussi. Et les candidats retrouvent le Père Fouras pour le Conseil.

Quel mot code et quels gains ce soir ?

L’équipe ouvre ensuite les indices et trouve le mot code : TAILLE.

Ils ont récolté les précieux boyards et le verdict tombe : ils ont remporté 13.644 euros au profit de l’association Les Bonnes Fées. Fondée en 2015 par d’anciennes Miss France et présidée par Sylvie Tellier, l’association vient en aide aux femmes en situation de précarité ou atteintes par le cancer. Elle a ouvert trois Maisons des Bonnes Fées dans les hôpitaux de Lyon, Lille et Montpellier, où sont proposés des soins de socio-esthétique et des ateliers de bien-être destinés à soutenir les patientes tout au long de leur parcours.

Fort Boyard du 23 août, le replay

Si vous avez manqué ce numéro de Fort Boyard ce samedi 23 août, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 7 jours encore en cliquant ici.