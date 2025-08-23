Ici Tout Commence spoilers : Louis aide à démasquer le coupable, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 25 au 29 août 2025)



Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 25 au 29 août 2025 – Impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut vous dire que la semaine va être marquée par le grand retour de Louis, bien décidé à venir en aide à Claire et Olivia en démasquant la personne qui s’en prend au Résonance. Il soupçonne le chef Laurent et il va confronter Loup, qui a été commis de cuisine pour le chef et a vécu une très mauvaise expérience…

Le chef Laurent va carrément violenter Claire, Louis va réagir au quart de tour et le pousser… Le chef Laurent porte plainte !

Pendant ce temps là à l’institut, à l’approche du concours d’entrée, Constance reprend son poste d’infirmière. Et Teyssier se montre inflexible face à Mehdi et Bérénice…



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 25 au 29 août 2025

Lundi 25 août 2025 (épisode 1248) : Clotilde met la puce à l’oreille à Olivia et Claire. Pour sa part, Jude fait porter le chapeau à Zoé et Gary. Avec Joséphine, Bérénice se change les idées.

Mardi 26 août 2025 (épisode 1249) : Au Résonance, Claire et Olivia tissent leur toile. Avec Carla et Constance, Bérénice mène l’enquête. À l’Institut, Stanislas déclenche une réaction en chaîne.

Mercredi 27 août 2025 (épisode 1250) : Au Résonance, Jasmine, Jim et Louis jouent leur dernière carte. Face à Mehdi et Bérénice, Teyssier reste de marbre. Au service, Thelma et Gary font des pieds et des mains.

Jeudi 28 août 2025 (épisode 1251) : En cuisine, Jasmine tombe sur un os. À l’Institut, Constance reprend du service. De son côté, Tom souhaite à Carla et Zoé la bienvenue au club.

Vendredi 29 août 2025 (épisode 1252) : Julia et Jim tournent la page. À la fête, Gaspard fait sensation. Face au Chef Laurent, Loup vide son sac.

