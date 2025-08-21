Ici Tout Commence spoiler : Joséphine inquiète face à Bérénice qui... (vidéo épisode du 25 août)



Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Joséphine va s’inquiéter pour Bérénice dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Bérénice est mal et complètement bourrée !











Publicité





Au Coffee Shop, Joséphine fait goûter ses cocktails à Bérénice… Mais très vite, elle découvre que Bérénice est totalement ivre. Coline débarque et ne comprend pas ce qui se passe. Joséphine et Coline découvre alors qu’en plus des cocktails, Bérénice a bu les trois quarts d’une bouteille de rosé ! Joséphine, qui a un passé d’alcoolique, s’inquiète pour son amie et lui demande ce qui ne va pas.

Bérénice avoue qu’elle se sent nulle, elle ne trouve pas ce qui manque à son dessert signature. Elle décide alors d’appeler Teyssier pour lui dire ce qu’elle pense de lui ! Dans son état, ça risque de mal tourner… Heureusement, elle échappe son téléphone !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : la grosse annonce de Jim à Jasmine (vidéo épisode du 25 août)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1248 du 25 août 2025, Bérénice totalement ivre

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.