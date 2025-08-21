Drag Race France All Stars : la demi-finale ce soir sur France 2 (21 août)

La compétition touche à sa fin ! Ce jeudi 21 août à 23h20 sur France 2, Drag Race France All Stars vivra une soirée décisive avec sa grande demi-finale. Et pour l’occasion, deux invités de marque viendront rejoindre le jury : Marcus et Santa.


L’influenceur et la chanteuse apporteront leur énergie, leur créativité et leur sens du spectacle pour accompagner les queens encore en lice dans cette ultime ligne droite avant la grande finale. Entre pop électrisante, univers visuel audacieux et charisme scénique, Marcus et Santa s’annoncent comme des jurés invités de choix.

Aux côtés de Nicky Doll, Daphné Bürki et Kiddy Smile, ils auront la lourde tâche de départager les candidates lors d’une soirée pleine de performances XXL, d’émotions fortes et de rebondissements.

La demi-finale de Drag Race France All Stars promet d’être un show incontournable, à retrouver ce jeudi soir dès 23h20 sur France 2.


