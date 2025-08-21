Demain Nous Appartient spoiler : Karim cache quelque chose... (vidéo épisode du 25 août)



Demain nous appartient spoiler – Karim va-t-il enfin démarrer une nouvelle page de sa vie amoureuse dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, alors que le flic est célibataire depuis sa rupture avec Anna il y a déjà plusieurs années, il a un date et a besoin que Lou lui rendre un service !











Karim s’éclipse du commissariat pour appeler Lou : c’est le premier jour de sa semaine avec Nina et il a déjà besoin qu’elle la garde ce soir ! Lou comprend que Karim lui cache quelque chose… Il avoue avoir un premier rendez-vous avec une femme ! Lou a prévu un dîner avec une copine, elle accepte avec plaisir de prendre Nina.

Mas qui est l’heureuse élue pour Karim ? On peut déjà vous dire qu’il s’agit de… Laurie, l’ex de Bart !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2016 du 25 août 2025 : Karim a un date

