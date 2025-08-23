50mn Inside du 23 août 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1



Publicité





50′ Inside du 23 août 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







Publicité





50mn Inside du 23 août 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🏩 En coulisses – Le nouveau défi de Patrick Bruel⁣

On le connaissait chanteur, acteur, joueur de poker, producteur d’huile d’olive, etc… Sa nouvelle folie cet été : ouvrir un hôtel dans son fief de Provence, à L’Isle-sur-la-Sorgue.

⁣

🎊 L’événement – Nîmes : comment mise-t-elle sur la fête pour attirer les touristes en été ?⁣

⁣Comment toute une ville s’est-elle mobilisée pour faire de l’été une fête. Comment accueillir 200.000 touristes au plus fort de la saison ?

💃 Le portrait – Fauve Hautot⁣

⁣Rencontre avec la danseuse star Fauve Hautot, qui se confie à Isabelle Ithurburu.



Publicité





🎬 La story – La cage aux folles : les secrets d’un succès que personne n’avait vu venir⁣

⁣Il fallait oser, le duo Serreau / Poiret l’a fait ! Découvrez les secrets de ce pari audacieux qui a fait rire la France entière.

50mn Inside du 23 août 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🇭🇷 Le Document – Iles de Croatie : paradis pour changement de vie ?⁣

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.