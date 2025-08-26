Audiences 25 août 2025 : « Rien ne t’efface » leader devant « L’amour est dans le pré »



Audiences 25 août 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec la nouvelle série inédite « Rien ne t’efface », qui a intéressé 3,66 millions de téléspectateurs pour 20,5% de pda.





C’est juste devant M6 avec le lancement de la saison 20 de « L’amour est dans le pré », qui a rassemblé 3,62 millions de téléspectateurs pour 20,9% de pda hier soir.







Audiences 25 août 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec une rediffusion de « L’art du crime », qui a attiré 1,97 million de téléspectateurs pour 11,6% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « GoldenEye », qui a réuni 1,50 million de téléspectateurs pour 9,4% de pda.



France 5 est juste derrière avec le numéro inédit de « Des trains pas comme les autres », qui a captivé 1,21 million de téléspectateurs pour 6,7% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie