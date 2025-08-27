Ça commence aujourd’hui du 27 août 2025 : sommaire et extrait vidéo avec Adeline Blondieau et Bénédicte Delmas



Ça commence aujourd’hui du 27 août 2025, le sommaire – Ce mercredi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il a pour thème « Célébrités : à 50 ans, elles se sentent enfin libres ! ».





Ça commence aujourd’hui du 27 août 2025 à 13h55 « Célébrités : à 50 ans, elles se sentent enfin libres ! » (inédit)

Il y a quelques mois, une photo sans artifices d’Adeline Blondieau et Bénédicte Delmas publiée sur Instagram a déclenché de vives critiques sur leur apparence. Face à ces attaques, elles ont choisi de dénoncer la violence de ces commentaires, les injonctions imposées aux femmes ainsi que cette forme de « validation » masculine.

Et à 15h05 : « Acteur, danseur, écrivain, chorégraphe : ils ont réalisé leur rêve d’enfant ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille quatre invités venus partager le parcours qui leur a permis de réaliser leurs rêves d’enfant. Pour Samy Naceri, la découverte de la télévision a été une révélation : il voulait devenir comédien et rêvait de tourner aux côtés de Belmondo, un souhait qui prendra forme grâce à sa rencontre avec Luc Besson. Antony Colette, sacré lors de la dernière édition de Danse avec les stars, a puisé son inspiration dans cette émission qui l’a poussé à se lancer dans la danse et à laquelle une belle surprise l’attend. Mélissa Da Costa, devenue une autrice à succès, n’imaginait pas que son rêve de publier un roman verrait le jour ; c’est en période de chômage qu’elle s’y consacre, avant de partager son manuscrit sur une plateforme pour jeunes auteurs, amorçant ainsi une carrière florissante. Quant à Emmanuel Lenormand, metteur en scène et chorégraphe, il a quitté sa Normandie natale pour réaliser son désir d’enfant : danser et travailler dans les plus grands spectacles parisiens. Une émission riche en émotions et en paillettes !



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

