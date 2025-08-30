« Les bois assassins » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (30 août)



Publicité





« Les bois assassins » au programme TV du 30 août 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Les bois assassins ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Les bois assassins » : l’histoire

Après avoir dénoncé des collègues pour leur comportement douteux, Malik Dahmani, capitaine de police brillant mais impulsif de la région parisienne, est contraint de s’éloigner et de trouver refuge dans les Cévennes, loin des regards.

Dans cette vallée trop tranquille à son goût, où le temps semble figé, Malik s’ennuie et ne rêve que de retrouver sa vie d’avant. Jusqu’au jour où un corps est découvert dans la forêt. Forcé de reprendre du service, il mène l’enquête aux côtés de Gaëlle, lieutenant de gendarmerie locale, elle-même entourée d’habitants qui dissimulent bien des secrets.



Publicité





La vie de Malik bascule lorsqu’il croise le chemin d’une jeune femme sauvage et insaisissable, aux yeux d’animal : la mystérieuse « Fille des bois », que tous redoutent et tiennent à distance. Une rencontre fascinante et troublante, qui prend une dimension dramatique lorsque la jeune femme est accusée du meurtre qui ébranle la communauté.

Casting : interprètes et personnages

Avec : Hélène de Fougerolles (Lieutenant Gaëlle Thomas), Soufiane Guerrab (Capitaine Malik Dahmani), Raïka Hazavanicius (Maya la fille des bois), Aurélien Vacher (Ludovic Franchet), David Ayala (Nathanaël Chazal), Sylvie Orcier (Jeanne Guérin), Olivier Bonjour (Vincent Privat), Edwina Zajdermann (Pauline Astruc), Maïlys Fiston (Laure, la bleue), Serpentine Teyssier (la légiste), Josef Mlekuz (barman food-truck), Nicolas de Lavergne (chasseur, homme de main Chazal), Eva Lallier Juan (Cora), Clément Bertani (Lucas Giordano, contremaître), Corneliu Dragomirescu (Brice Teyssier), Sébastien Libessart (le commandant de police), François Briault (employé chantier écolodge), Patrick Rocca (André Teyssier), Emilie Lafarge (Karine Teyssier), Romain Sandère (Lambert), Anne Fassio (infirmière hôpital psychiatrique), Thomas Landbo (Sven)