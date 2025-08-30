Fort Boyard du 30 août 2025 : la dernière d’Olivier Minne avec l’équipe de Laurent Maistret (VIDEO)



Fort Boyard du samedi 30 août 2025 Ce soir et pour la dernière fois de l’été, Olivier Minne vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit Fort Boyard. Pour ce nouveau numéro, l’équipe est composée ce soir de Alexis Lebrun, Félix Lebrun, Simon Gauzy, Laurent Maistret, Sissy Mua, Laurent Romejko. Il s’agit de la toute dernière d’Olivier Minne, qui quitte France Télévision pour M6.





A suivre également en streaming et en replay gratuit sur France TV.







Ils joueront au profit de l’association Heart and Cœur. Créée en 2000, l’association vient en aide aux enfants atteints de cardiopathies congénitales ainsi qu’à leurs parents et proches durant la période délicate des opérations. Ces interventions, souvent lourdes et longues, entraînent des frais considérables que les familles ne sont pas toujours en mesure de supporter. C’est dans ces moments difficiles que Heart and Cœur intervient, afin d’offrir aux enfants et à leurs proches un accompagnement précieux et de meilleures conditions de vie pendant l’hospitalisation.

Présentation de la saison 2025

Pour sa 36ᵉ saison, Fort Boyard retrouve l’esprit qui a fait sa légende. Le Père Fouras, gardien du trésor, rivalise d’ingéniosité en créant des pièges toujours plus redoutables, tandis qu’Olivier Minne reste aux commandes pour orchestrer les affrontements entre équipes de célébrités prêtes à se dépasser pour de grandes causes.



Cet hiver, les règles évoluent : avec des réserves de boyards limitées, le Père Fouras déploie toute sa stratégie. Inspiré par les légendes du Fort, il invente de nouvelles épreuves, revisite les défis cultes et multiplie les surprises pour mettre les candidats à l’épreuve. Chaque semaine, il convoque le « cercle des anciens », composé de figures emblématiques et d’un Maître du Temps, chargé de juger quels aventuriers méritent de l’affronter. Pour protéger son trésor, il peut également compter sur une armée d’alliés impitoyables, prêts à déjouer les plans des prétendants.

Fort-Boyard : bande-annonce du 30 août 2025