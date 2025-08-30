« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 30 août 2025 : vos épisodes ce soir (saison 7)



« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 30 août 2025 – Ce samedi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série « The Rookie, le flic de Los Angeles ». Au programme ce soir, 2 épisodes inédits à la suite !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne, en replay sur M6+ et/ou depuis le service de rattrapage vidéo de votre box télé.







« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 30 août 2025 : les épisodes inédits ce soir sur M6

Saison 7 – épisode 16 : Le retour

Seth, viré pour avoir menti sur son cancer, revient après avoir poursuivi la ville pour licenciement abusif, créant des tensions, surtout avec Lucy. L’équipe intervient sur une affaire impliquant Tulsa Braden, un influenceur qui met sa vie et celle de sa petite amie en danger avec ses cascades imprudentes. John et Seth répondent à une alerte silencieuse pour un braquage dans un magasin. Lucy passe le concours de sergent.

Saison 7 – épisode 17 : Trop belle pour moi

Randy le Fouineur revient au commissariat avec des problèmes de cœur, sollicitant les conseils de tous. Pendant ce temps, Harper et Lopez voient leur vie personnelle interférer avec leur travail, tandis que l’équipe tente de déjouer une opération d’Elijah Stone.



Saison 7 – épisode 18 : Le bon, la brute et l’Oscar

John et Nyla unissent leurs efforts pour capturer Oscar Hutchinson, un criminel en fuite. Parallèlement, Angela Lopez enquête sur un braquage de banque. Lucy et Tim, eux, ont du mal à ajuster leur emploi du temps pour se voir. De son côté, Miles, l’une des nouvelles recrues, voit son premier rendez-vous prendre une tournure inattendue.