N’oubliez pas les paroles du 23 août : coup d’arrêt pour Morgane



Publicité





N’oubliez pas les paroles du 23 août 2025, 32 victoires pour Morgane – Coup d’arrêt pour Morgane ce samedi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». La maestro, qui a franchi la barre des 100.000 euros il y a quelques jours, a signé deux nouvelles victoires mais sans gagner le moindre euro supplémentaire.











Publicité





N’oubliez pas les paroles du samedi 23 août 2025, 32 victoires pour Morgane

Morgane reste avec une cagnotte inchangée à 106.000 euros de gains en 32 victoires. Elle sera de retour lundi soir pour tenter de conserver son micro d’argent et faire grimper ses gains.

N’oubliez pas les paroles du 23 août, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce samedi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.