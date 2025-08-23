Un Si Grand Soleil du 25 août : un départ, Catherine passe à l’action (résumé épisode 1734 en avance)



Un si grand soleil du 25 août 2025, spoiler résumé de l'épisode 1734 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Catherine se remémore l’enterrement de François et les mots échangés avec Elisabeth. Elle cherche ensuite son téléphone partout, Laurine lui donne. Catherine avoue devenir dingue, elle a fait une insomnie. Mère et fille ruminent encore la décision d’Elisabeth mais Catherine annonce que les Laumière n’ont pas dit leur dernier mot. Laurine trouve Boris pathétique. Elle lui demande s’il l’a adopté ou « trouvé dans une poubelle », elle doute qu’il soit de la famille.

Ludo et Flore se baladent. Il lui demande de l’aider pour les chèvres. Quand ils rentrent, Tiago annonce qu’il est accepté au lycée à Marseille avec l’option théâtre. Il était sur liste d’attente mais un élève s’est désisté. Il saute de joie, Flore se réjouit pour lui. Robin les rejoint, Tiago lui annonce la nouvelle. Robin le prend mal. Il ne comprend pas qu’il ne lui en ait jamais parlé et il est resté à Montpellier pour lui.



Elisabeth est au téléphone avec le chinois, qui ne comprend pas qu’elle ait refusé son offre généreuse. Elle lui explique ne pas être prête à lâcher L Cosmétiques, elle espère qu’il ne leur en tiendra pas rigueur. Il assure qu’il n’est pas rancunier, Muriel conseille quand même à Elisabeth de prospecter.

Catherine retrouve Mr Yang avant son train. Il ne comprend pas. Elle assure avoir voté pour le rachat, c’est Elisabeth qui a refusé. Elle lui assure qu’elle peut mettre en place une stratégie pour faire changer d’avis Elisabeth. Il lui dit que si elle fait vite, il peut peut être convaincre la société de maintenir son offre.

Chez L Cosmétiques, un magasinier, Léo, a aussi une serre avec sa compagne, Pauline. Il s’inquiète de la météo, Enric lui dit qu’il peut rentrer. Au même moment, Pauline vient saluer Ludo et Elodie. Elle est leur voisine, ils cultivent des fleurs sous leur serre. Elle s’inquiètent de l’avis de grand vent et leur demande de la dépanner en colliers de serrage. Elodie accepte et propose de les aider. Léo rentre alors qu’ils viennent de finir. Pauline explique que les fleurs sont destinées aux entreprises cosmétiques. Et Léo travaille chez L Cosmétiques. Ludo parle de Bilal, leur coloc, qui y travaillent aussi. Léo leur propose de continuer autour d’un verre.

Quand Elise rentre, Elodie met les fleurs offertes par les nouveaux voisins dans un vase. Elle leur parle de Léo et Pauline. Elodie propose un ciné à Elodie, qui accepte.

Clémence rejoint Flore et demande une place pour elle à la coloc. Flore lui dit qu’elle ne tiendra pas longtemps à la campagne, elle lui annonce ensuite que Tiago part à Marseille dans un nouveau lycée. Elle est fière de lui. Ludo les rejoint. Clémence trouve qu’elle rayonne, elle les trouve très mignons.

Marceau est avec Catherine au restaurant. Il lui demande de gérer ses affaires s’il lui arrivait quelque chose. Il lui propose de se pacser, elle accepte.

Alain et Elisabeth sont réveillés en pleine nuit par l’alarme. Ils descendent et découvre un tag dans le salon : « tu vas crever salo** ».

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Elisabeth affronte Catherine, les résumés jusqu'au 5 septembre 2025

Un si grand soleil, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3.