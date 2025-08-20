

20h30 le samedi du 23 août 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le samedi » du 23 août 2025 : Les gardiens de la Rhune

Les équipes de « 20h30 » ont pris la direction du Pays basque pour partir à l’assaut de sa montagne emblématique : la Rhune. Montagne sacrée du territoire, la Rhune culmine à 905 mètres d’altitude et offre un panorama exceptionnel à 360 degrés, des Pyrénées aux plages landaises, jusqu’aux côtes espagnoles. Elle marque la frontière franco-espagnole, mais aussi la limite entre le Labourd côté français et la Haute-Navarre côté espagnol.

On peut la découvrir à pied ou en embarquant à bord de son célèbre train à crémaillère, qui grimpe depuis le col de Saint-Ignace, à Sare — classé parmi les « Plus beaux villages de France ». Dans ses voitures en bois, à 8 km/h, les passagers traversent forêts et tourbières suspendues à flanc de montagne.



Habitée depuis la préhistoire, la Rhune recèle de nombreux vestiges : tumuli, cromlechs et dolmens. Son histoire se raconte aussi à travers les hommes qui ont foulé ses sentiers — chasseurs du néolithique, bergers, bûcherons ou contrebandiers. Aujourd’hui encore, on y croise les poneys pottok, petits chevaux basques vivant en liberté, les brebis manech aux têtes noires ou rousses, ou encore des vautours fauves planant au-dessus des crêtes.

Chaque année, plusieurs centaines de milliers de visiteurs viennent admirer ce site naturel exceptionnel. Mais pour préserver cet environnement fragile et son héritage, les habitants veillent au quotidien. Véritables gardiens de la Rhune, ils s’assurent que ce joyau du Pays basque traverse les générations.

