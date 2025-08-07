Plus belle la vie spoiler : l’idée de Djawad pour sauver le bar (8 août 2025)



C’est la fin pour Delmas demain dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 8 août 2025, Delmas est mis en examen tandis que Florence sort de prison et part en maison de repos.











Pendant ce temps là, Thomas est désespéré. Il s’apprête à vendre le bar et parle au portrait de son père, Roland… Sauf que Djawad, sous l’impulsion de Louis, a une idée. Il repense au colis laissé par Christian Santoni, son ancien co-détenu décédé… Dans la bible, il découvre une lettre !

Djawad fonce retrouver Thomas. Il pense pouvoir sauvé le bar grâce au magot de Santoni mais ça ne sera pas légal ! Il demande à Thomas s’il est prêt à tout pour sauver son bar…



