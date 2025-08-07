Camping Paradis du 7 août 2025 : vos épisodes cet après-midi sur TF1



Publicité





Camping Paradis du 7 août 2025 – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





Camping Paradis du 7 août 2025 : l’épisode « Mystère au camping »

Tom accueille au camping Alexandre et sa femme Sonia, qui attendent un heureux événement. Très vite, Sonia confie à Tom qu’elle a secrètement invité Éric, le père d’Alexandre, dans l’espoir de les réconcilier avant la naissance du bébé. Mais Alexandre refuse catégoriquement de revoir son père, avec qui il est en froid depuis des années… De son côté, David, le cousin d’Audrey, auteur à succès de romans pour ados, vient s’installer au camping pour retrouver l’inspiration. Il y fait la rencontre de Charlie, un adolescent persuadé que David est… son père.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Constance Labbé (Adèle), Sören Prévost (David), Serge Dupire (Eric), Nathalie Besançon (Florence), Lucie Jeanne (Maud), Patrick Paroux (Parizot), Martin Barlan (Alexandre), Jeanne-Marie Ducarre (Sonia), Titouan Laporte (Charlie)



Publicité





A 16h10 l’épisode « A nos pères »

Un jeune homme débarque au Camping Paradis pour honorer les dernières volontés de son père : disperser ses cendres dans ce lieu cher à son cœur. Mais surprise : le même jour, une jeune femme arrive pour la même raison… à la demande de son propre père, récemment décédé lui aussi. Coïncidence ou lien inattendu ? Qui est-elle vraiment ? Pendant ce temps, Amandine fait son grand retour au camping, accompagnée de son nouveau compagnon et de la fille de ce dernier, âgée de 15 ans. Devenir belle-mère n’est pas chose facile, surtout quand l’adolescente parle sans cesse de sa mère. Heureusement, l’équipe du Camping Paradis est là pour l’épauler. Mais qu’en est-il de Xavier, qui n’a pas revu Amandine depuis leur rupture ?

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Franz Lang (Gilles), Géraldine Lapalus (Amandine), Virginie Ledieu (Jeanne), Benoît Michel (Antoine), Aurélie Vaneck (Agnès), Lionel Auguste (Guillaume), Patrick Paroux (Parizot), Eyline Craipeau (Lilou), Laura Mathieu (Femme 1), Maud-Anaïs Poudra (Femme 2), Maximilien Fussen (Homme 1), Anthony Ravion (Homme 2)