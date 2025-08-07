Secret Story, la finale ce soir sur TFX : qui va gagner ? (7 août 2025)



Secret Story 13, le prime du jeudi 7 août 2025 – Ce soir à la télé, Christophe Beaugrand vous donne rendez-vous à partir de 21h10 en direct sur TFX pour suivre la grande finale en direct de Secret Story 13. Un ultime prime à l’issue duquel on connaitra le grand gagnant de la saison !





Une soirée à suivre également en streaming et en replay sur TF1+.







Secret Story, présentation de la finale du 7 août 2025

Ce soir, les quatre finalistes vont tout donner pour remporter la victoire de Secret Story – saison 13. Anita et Noah restent seuls détenteurs de leur secret commun — une histoire d’amour passée — qui n’a jamais été démasqué.

Romy et Ethan, favoris du public depuis le début de l’aventure, sont prêts pour l’ultime face-à-face.



📺 Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur TFX pour suivre la grande finale de Secret Story !

Sondage Secret Story 13 sondage finale, qui doit gagner ?