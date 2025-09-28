Plus Belle La Vie spoilers : une agression, Baptiste se fait aider, les résumés jusqu’au 17 octobre 2025



Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 17 octobre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend en octobre dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 13 au vendredi 17 octobre 2025.





Dans deux semaines, on peut vous dire que Laura, la soeur de Morgane, va se faire agresser à la résidence. Pendant ce temps là, Baptiste a du mal à concilier sa vie de papa et sa vie professionnelle. Mais Mirta décide de lui venir en aide.

Pendant ce temps là, la police termine l’enquête sur l’enlèvement mais doute du coupable arrêté… Ariane est convaincue que quelque chose ne colle pas. De son côté, Djawad prend les commandes au Mistral en l’absence de Thomas.



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 13 au 17 octobre 2025

Lundi 13 octobre 2025 (épisode 440) : Pour obtenir de nouvelles informations, les policiers tentent de conclure un marché. Le dilemme de Laura l’amène à revoir ses priorités. Au Mistral, en l’absence de Thomas, Djawad a du mal à endosser sa nouvelle casquette.

Mardi 14 octobre 2025 (épisode 441) : L’enquête avance, les policiers ont un nouveau suspect ! Reste à savoir où il se cache… De son côté, Baptiste a bien du mal à conjuguer sa vie de famille avec sa vie professionnelle. Louis, quant à lui, se confie à Djawad sur les « joies » de la colocation.

Mercredi 15 octobre 2025 (épisode 442) : Les policiers se montrent résignés quant à l’issue de leur enquête. A la résidence, Mirta semble avoir trouvé une solution pour soulager Baptiste. Alors qu’il se renseigne sur une habitante de Massalia, Steve a une mauvaise surprise.

Jeudi 16 octobre 2025 (épisode 443) : Si l’affaire paraît résolue, pour Ariane, quelque chose cloche. Jennifer, quant à elle, met tout en œuvre pour se faire bien voir, quitte à en faire trop. A la résidence, le nouveau petit diable ne fait pas le bonheur de tous les locataires.

Vendredi 17 octobre 2025 (épisode 444) : Dans les derniers témoignages sur l’enlèvement, certaines explications semblent cousues de fil blanc. Au Mistral, Laura est victime d’une mystérieuse agression. Face à la prévenance de Baptiste, une personne pourrait bien se fourvoyer sur ses véritables intentions.

