Arnaques du 18 septembre : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Arnaques du 18 septembre 2025 – Ce mercredi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





Arnaques du 18 septembre 2025 : le sommaire

Dans le Sud, deux femmes arnaquent plus de trois-cents personnes

Se présentant comme les reines du voyage à prix cassé, deux entrepreneuses proposaient en ligne des séjours de rêve à des tarifs imbattables. Attirés par ces offres, des centaines de clients se sont laissés convaincre. Mais derrière les promesses, se cachait une escroquerie de grande ampleur : voyages annulés à la dernière minute, remboursements inexistants et plus de trois-cents victimes laissées sans solution. Le préjudice s’élève à près de 1,5 million d’euros. Depuis, les deux femmes ont disparu, injoignables par mail comme par téléphone. Les journalistes d’« Arnaques ! » sont parvenus à les retrouver.

Mariage, immobilier, famille, elle arnaquerait toute la Bretagne

Une escroqueuse hors du commun a sévi dans le milieu du mariage. Prestataires, exposants, organisateurs… tous se sont fait piéger par cette femme au talent redoutable pour la manipulation. Mais l’affaire ne s’arrête pas là. L’enquête met en lumière une série d’agissements douteux : conseils en entreprise frauduleux, loyers jamais réglés, fausses transactions immobilières… Rien ne semble lui résister. « Une manipulatrice hors pair », affirment ceux qui l’ont connue. Pour la première fois, elle devra répondre de ses actes devant nos caméras.



Son voisin l’a attaqué à coup de détritus

En Normandie, Amélie et Lorenzo vivent un enfer. Leur jardin est envahi de déchets : vieux meubles, jouets cassés, restes de nourriture en décomposition… une véritable décharge à ciel ouvert. Selon eux, leur voisin en serait le responsable, jetant régulièrement ses ordures par-dessus la clôture. Mais l’homme nie en bloc et retourne l’accusation : il affirme que ce sont Amélie et Lorenzo qui déposent eux-mêmes les détritus pour le faire accuser. Entre invectives et tensions croissantes, la situation risque d’échapper à tout contrôle. Qui dit vrai ? Qui provoque ? L’équipe d’« Arnaques ! » a enquêté.