Envoyé Spécial du 18 septembre : quels reportages ce soir sur France 2 ? (sommaire)

Envoyé Spécial du 18 septembre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





Envoyé Spécial du 18 septembre 2025 : les reportages

Rénovation, likes et béton : les nouveaux rois du chantier

Ils ne sont ni architectes ni artisans, pourtant leurs chantiers passionnent des centaines de milliers d’abonnés. En filmant la rénovation de leur maison, des créateurs comme Seb ou 2 Boys 1 House transforment leurs galères en feuilletons à succès.

Leur authenticité séduit un public qui s’y reconnaît, mais aussi les marques de bricolage, prêtes à offrir produits, partenariats et parfois salaires. Pour certains, ces vidéos permettent d’économiser jusqu’à 30 000 euros et de faire de la rénovation… un métier.

Plans sociaux : de la colère à l’espoir

Fermeture de la papeterie de Stenay, de l’usine Bonduelle à Saint-Mihiel, puis d’Auchan à Bar-le-Duc : trois coups durs pour la Meuse, marqués par des centaines de licenciements.

Pourtant, derrière ce paysage de désindustrialisation, de nouvelles filières émergent : aéronautique, électrique, usines de pointe. Malgré l’image grise de la Lorraine, des reconversions s’inventent et ouvrent des perspectives inattendues.



Corée du Sud : un pays en mal d’enfants

Avec seulement 0,75 enfant par femme en 2024, la Corée du Sud détient le record mondial de la plus faible natalité. Conséquence : maternités désertées, écoles fermées et un avenir économique incertain.

Entreprises et pouvoirs publics multiplient les initiatives – subventions, formations, speed-datings – pour relancer les naissances. Mais la question demeure : ce pays aura-t-il demain assez de travailleurs… et de soldats ?