Le Meilleur Pâtissier du 17 septembre : qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 2)

Le Meilleur Pâtissier du 17 septembre 2025, éliminé – Ce soir, Le Meilleur Pâtissier a proposé un deuxième épisode riche en gourmandise et en émotions. Entre le cookie revisité, un dessert culte des années 80 et une épreuve créative pleine de nostalgie, les candidats ont dû redoubler d’imagination pour séduire Cyril Lignac et Mercotte.





Et à l’issue de cette soirée, c’est Mélody qui a été éliminée.







Épreuve du classique revisité : le cookie ultra-gourmand

Pour lancer la soirée, Cyril a demandé aux pâtissiers de revisiter l’indémodable cookie. Un exercice qui a fait des étincelles chez Mamar, Margaux et Sébastien, qui se sont distingués avec des créations aussi gourmandes qu’originales. De leur côté, Pascale, Camille et Victoria ont eu plus de mal à convaincre le jury, leurs cookies manquant un peu de magie.

Épreuve technique : retour vers les années 80 avec Mercotte

Mercotte avait réservé une surprise vintage aux candidats avec le fameux gâteau Marguerite. Une épreuve qui a rebattu les cartes ! Adrien a brillé en prenant la première place, suivi de près par Ronan. En revanche, la tâche a été plus compliquée pour Sébastien (avant-dernier) et surtout Mélody, qui a terminé à la dernière position.



Épreuve créative : un voyage gourmand dans les années 80

Pour clore l’émission, les pâtissiers ont dû transformer un symbole des années 80 en gâteau. Rubik’s cube, polaroid ou encore rollers… l’imagination était au rendez-vous ! Après délibération, Cyril et Mercotte ont attribué le tablier bleu à Mammar, véritable révélation de la soirée. Mais l’aventure s’est arrêtée pour Mélody, qu’ils ont choisi d’éliminer.

Rendez-vous le jeudi 24 septembre à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 3. Et si vous avez manqué l’épisode de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.