Audiences 23 septembre 2025 : « La stagiaire » leader devant « S.W.A.T », flop pour France 2

Audiences 23 septembre 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec la nouvelle saison inédite de la série « La stagiaire », qui a captivé 3,89 millions de téléspectateurs pour 22,5% de pda.


C’est devant TF1 avec la série « S.W.A.T », suivie hier soir par 2,06 millions de fans pour 12% de pda.

© François LEFEBVRE – France Télévisions


Audiences 23 septembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec sa nouvelle émission inédite « Mission travaux », qui a captivé 1,23 millions de téléspectateurs pour 7,1% de pda.

France 2 est loin derrière avec le documentaire inédit « Qui a coulé le Rainbow Warrior ? », qui n’a intéressé que 801.000 téléspectateurs pour 4,6% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

