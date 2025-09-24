« Dans de beaux draps » : le final ce soir sur France 2 (24 septembre 2025)



« Dans de beaux draps » au programme TV du mercredi 24 septembre 2025 – Ce mercredi soir, France 2 termine la diffusion de sa nouvelle série inédite « Dans de beaux draps » avec Éléonore Bernheim et Gil Alma dans les rôles principaux.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 24 septembre 2025

Épisode 5 « L’étau se resserre » : Alors que tout semble enfin sourire à Rémi et Justine – le maire et futur beau-père, Georges Laville, ayant annoncé l’arrestation des cambrioleurs et offert à Rémi un poste stratégique – la situation bascule. Les véritables malfaiteurs, accusés à tort, se vengent en enlevant Michelle, la mère de Rémi, et obligent le couple à réaliser un ultime cambriolage, visant nul autre que Benoît Saintonge, le prestigieux président du Club Ravel. Mais cette fois, le danger est à son comble : persuadée que les Blanchet sont des imposteurs, Kathy Malinski dissimule un traceur GPS dans l’inhalateur de Justine et les prend en filature… sans savoir que leurs propres enfants, eux aussi, ont décidé de les suivre jusqu’au lieu du forfait.

Épisode 6 « Blanchet VS Laville » : Coincés, Justine et Rémi surprennent une conversation compromettante entre Benoît Saintonge et le maire Georges Laville. De retour chez eux, ils doivent affronter la colère de Capucine et découvrent que leur fils Pierre-Marie les a tirés d’affaire face à la surveillance de Kathy Malinski. Lorsque Kathy les accuse ouvertement, le couple affirme enquêter depuis longtemps sur Laville, avant que Jérôme ne révèle à son tour être policier et infiltré sur la même affaire de corruption, au grand étonnement de Rémi. Mais lorsqu’ils se rendent à nouveau chez Saintonge pour tenter de sauver leur peau, les Blanchet se retrouvent accueillis par les criminels, qui les considèrent déjà comme leurs nouvelles recrues…



« Dans de beaux draps » – rappel du synopsis

Mariés et parents de deux enfants, Justine et Rémi Blanchet s’apprêtent à franchir un cap décisif dans leur ascension sociale : marier leur fille aînée, Capucine, au meilleur parti de la ville. Mais leur rêve s’effondre lorsqu’ils se retrouvent ruinés et sans ressources. Incapables d’accepter ce déclassement qui ravive chez Justine les blessures de son enfance, le couple bascule peu à peu du « bon » au « mauvais » côté pour sauver les apparences. Dans cette double vie à la fois périlleuse et rocambolesque, ils redécouvrent pourtant une complicité et une passion qu’ils croyaient perdues.

Le casting

Avec Éléonore Bernheim (Justine), Gil Alma (Rémi), Charlie Bruneau (Kathy Malinsky), Arié Elmaleh (Jérôme Malinsky), Amaury de Crayencour (Gauthier Gouget), Dan Herzberg (Mathieu), Marie Christine Adam (Sybile), Bernadette Le Sache (Michelle), Carima Amarouche (Rachida), Camille Genau (Capucine), Axel Auriant (Enguerrand), Elliott Goldberg (Pierre Marie), Léontine d’Oncieu (Nina), Adda Senani (Samy), Kinsley Camachee (Léo Sitbon), Nicolas Briançon (Georges Laville), Stéphanie Bataille Draber (Laure Laville), Frédéric van den Driessche (Benoît Saintonge), Stéphanie Pareja (Simone Saintonge), Xavier Maly (Gilles de Chanterac), Annette Lowcay (Edwige de Chanterac), Eric Savin (Benjamin Maisonneuve), Juliette Tresanini (Elise Maisonneuve)

et avec la participation d’Ariane Massenet.