Audiences talks du 23 septembre 2025 : Quotidien et « Tout beau, tout n9uf » au coude à coude

Audiences talks du mardi 23 septembre 2025 – La bataille des talks a encore animé la soirée du mardi 23 septembre. Cyril Hanouna sur W9 et Yann Barthès sur TMC se sont livrés un nouveau face-à-face, tandis qu’Anne-Élisabeth Lemoine a confirmé la solidité de C à vous sur France 5.











Sur W9, « Tout beau, tout n9uf » a réalisé de belles performances. La première partie, diffusée entre 19h46 et 20h16, a séduit 922.000 téléspectateurs, soit 5,4 % du public. L’émission est ensuite montée à 1,11 million de fidèles entre 20h19 et 21h01 (5,9 %), avant de culminer à 1,55 million de personnes pour le bloc de 21h01 à 21h15, représentant 8,4 % de part d’audience. Des scores solides qui témoignent d’une bonne dynamique pour Cyril Hanouna, particulièrement performant après 21 heures.

En face, Quotidien a légèrement reculé par rapport à la veille. La première partie du programme, proposée de 19h21 à 20h04, a réuni 839.000 téléspectateurs (5,4 %). Entre 20h09 et 21h00, Yann Barthès a pu compter sur 1,03 million de fidèles (5,5 %). Enfin, le troisième bloc, diffusé entre 21h00 et 21h18, a rassemblé 1,66 million de personnes, soit 9 % de part d’audience, permettant à TMC de conserver son leadership en fin de tranche.

De son côté, France 5 reste une valeur sûre avec C à vous. Le rendez-vous principal d’Anne-Élisabeth Lemoine, entre 18h57 et 19h51, a séduit 1,07 million de téléspectateurs, soit 7,7 % de PDA. La première partie de C à vous, la suite, diffusée entre 20h03 et 20h43, a intéressé 673.000 personnes (3,6 %), avant un rebond à 990.000 téléspectateurs entre 20h43 et 21h04 (5,3 %).



Source chiffres audiences : Médiamétrie