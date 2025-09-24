Ici tout commence du 24 septembre : Gaspard sous le choc, sa mère débarque ! (résumé + vidéo épisode 1270 en avance)



Ici tout commence du 24 septembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1270 – Mauvaise surprise pour Gaspard ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Malik pensait faire venir sa petite amie mais c’est la mère de Gaspard qui débarque à l’institut !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 24 septembre – résumé de l’épisode 1270

Gary tente de convaincre Malik d’abandonner sa vengeance contre Gaspard et de parler à Maya, mais celui-ci refuse et attend avec impatience l’arrivée d’Éléonore. En cours de pâtisserie, Alice annonce l’annulation de son module après le refus de Clotilde concernant son projet de festival. Découragée, elle est poussée par Gaspard à ne pas abandonner. Maya remarque son évolution et en discute avec Léonard.

Plus tard, Maya retrouve Malik, qui lui reproche sa tromperie et son mensonge, et lui assure qu’elle découvrira bientôt qui est vraiment Gaspard. Maya avoue ensuite à Gaspard que Malik est au courant, avant qu’Éléonore ne débarque à l’Institut. Il s’agit en réalité de sa mère ! Gaspard est sous le choc et lui demande de partir.



Pendant ce temps, Lionel et Tom s’enferment dans leur compétition pour la présidence du BDE, au point de faire fuir leurs colistiers. Clotilde annule les élections et confie directement le poste à Fleur, laissant Tom et Lionel aux rôles secondaires.

Au Double A, Pénélope tente de faire comprendre à Stanislas que sa cravate piano est ridicule. À la ferme, Éléonore s’installe dans la colocation. Angèle et Stanislas se réconcilient enfin.

Ici tout commence du 24 septembre 2025 – extrait vidéo

