C à vous du 12 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 12 septembre 2025, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Faux médicaments vendus sur internet, gaspillage, arrêt maladie pendant les congés. On en parle avec Nicolas Berrod, journaliste au Parisien-Aujourd’hui en France et Karine Lacombe, infectiologue et cheffe de service à l’hôpital Saint-Antoine

🔵 Disparition de Delphine Jubillar : son ex-mari Cédric auditionné en vue de son procès le 22 septembre. Dominique Rizet, grand reporter, journaliste police-justice, co-auteur de “L’affaire Jubillar”, est l’invité de C à vous.



🔵 Dans la Suite de C à vous :

🎤 Florent Pagny pour son album “Grandeur nature”. Il interprétera en live le titre “T’aimer encore”

🎬 Pauline Loquès pour le film « Nino » en salle le 17 septembre

📺 Cyril Féraud pour son émission “Intuition, qui sera le plus proche ?” sur France 2

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 12 septembre 2025 à 19h sur France 5.