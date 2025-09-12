Les Cinquante du 12 septembre : quelles équipes vont perdre de l’argent ? (résumé, spoiler + replay épisode 20)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 20 du vendredi 12 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 20 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène pour la suite du jeu numéro 8.











Benoit réussit à allumer la dernière ampoule, il qualifie les Violets ! Ils peinent à se mettre d’accord mais finissent par choisir d’éteindre une lumière aux Rouges. Et c’est finalement les Jaunes qui se sauvent, les Rouges sont éliminés et en danger pour la prochaine cérémonie d’élimination.

A ce stade, les Oranges et les Rouges sont en danger, une dernière équipe les rejoindra à l’issue du prochain jeu. Et ce jeu vient de remettre en cause les alliances. Un clash éclate entre Micha et Tom. Les Rouges en veulent aux Violets.

Le lendemain, le Lion annonce une épreuve dans l’entre de la Panthère. Sont convoqués : Perle (Orange), Morgan (Marron), Paul (Rouge), Marco (Bleu), Ulysse (Gris), Manon (Blanc), John-David (Violet), Katell (Jaune). Ils se retrouvent tous avec un bol rempli de confettis. Il s’agit de vider son bol avec son souffle. Les premiers feront gagner de l’argent à son équipe et les derniers feront perdre de l’argent !



Le jeu démarre. Marco finit 1er et fait gagner 2.000 euros à la cagnotte des Bleus, Ulysse est 2ème et fait remporter 1.500 euros aux Gris, Perle est 3ème et fait remporter 1.000 euros aux Oranges.

SPOILER qui va perdre l’entre de la Panthère ?

Dans l’épisode de lundi soir, ce sera la fin du jeu de l’entre de la Panthère. On vous dire dimanche soir quelles équipes ont perdu de l’argent !

Les Cinquante, le replay du 12 septembre

