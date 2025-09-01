C à vous du 1er septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Par /

C à vous du 1er septembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine fait sa rentrée ce lundi soir sur France 5 avec un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


🔵 Vote de confiance, qui pour succéder à François Bayrou à Matignon, situation du PS et de la gauche… : ce soir, François Hollande est l’invité de C à vous

🔵 Affaire « Jean Pormanove » sur Kick : qui est responsable de la mort en direct du streamer ? On reçoit Marie Turcan, journaliste Mediapart, qui a sorti la première enquête concernant la chaîne de “Jean Pormanove” sur Kick en décembre


🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Victor Blanchet, chef du restaurant HALO, à Paris 2e

🔵 Dans la Suite de C à vous :
🎬 Karin Viard & François Cluzet, pour le film “Fils de” en salle ce mercredi
🎤 Clara Luciani interprètera en live son titre “Cette vie”
🎥 Didier Varrod, pour le documentaire “Céline Dion raconte d’Eux” diffusé ce mercredi sur M6

