C à vous du 1er septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 1er septembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine fait sa rentrée ce lundi soir sur France 5 avec un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Vote de confiance, qui pour succéder à François Bayrou à Matignon, situation du PS et de la gauche… : ce soir, François Hollande est l’invité de C à vous

🔵 Affaire « Jean Pormanove » sur Kick : qui est responsable de la mort en direct du streamer ? On reçoit Marie Turcan, journaliste Mediapart, qui a sorti la première enquête concernant la chaîne de “Jean Pormanove” sur Kick en décembre



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Victor Blanchet, chef du restaurant HALO, à Paris 2e

🔵 Dans la Suite de C à vous :

🎬 Karin Viard & François Cluzet, pour le film “Fils de” en salle ce mercredi

🎤 Clara Luciani interprètera en live son titre “Cette vie”

🎥 Didier Varrod, pour le documentaire “Céline Dion raconte d’Eux” diffusé ce mercredi sur M6

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 1er septembre 2025 à 19h sur France 5.