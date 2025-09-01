Un Si Grand Soleil Spoiler : Catherine soupçonnée, Pauline embrasse Elodie ! (épisode du 3 septembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1741 du 3 septembre 2025 – Catherine est-elle à l’origine de l’accident qui a bien failli coûter la vie à Elisabeth dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Dans quelques jours, l’étau se resserre sur les Laumière.











Alors que Yann a interrogé Yang et découvert que Makare n’avait pas renoncé à l’offre d’achat, Cécile demande une perquisition chez Catherine et chez L Cosmétiques. Catherine et Pascal le prennent mal quand la police débarque…

De son côté, Alain est inquiet alors qu’il reprend le travail et doit laisser Elisabeth seule. Celle-ci reste à la maison mais se remet déjà au travail…

Elodie se confie à Ludo : elle ne fait que penser à Pauline et en vient même à rêver d’elle ! Plus tard, alors qu’Elodie aide Pauline dans son exploitation, elles sont plus complices que jamais. Et Pauline embrasse Elodie !



