C à vous du 23 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Publicité
C à vous du 23 septembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !
Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.
Publicité
🔵 Reconnaissance de la Palestine, mobilisation des patrons contre la taxe Zucman, censure du gouvernement Lecornu… Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône est notre invité
🔵 Paracétamol, autisme, hépatite… Donald Trump multiplie les fake news médicales. Pr Arnaud Fontanet, épidémiologiste, professeur à l’institut Pasteur et CNAM et Nicolas Berrod, chef adjoint du pôle vie privée au Parisien, sont les invités
Publicité
🔵 Dans la suite de C à vous :
🎬 Jafar Panahi, réalisateur, pour son film « Un simple accident » en salle le 1er octobre
🎥 Romain Duris et Camille Cottin, pour le film : « Rembrandt » en salle le 24 septembre
♟️ Julien Song, maître international d’échecs et youtubeur
Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 23 septembre 2025 à 19h sur France 5.