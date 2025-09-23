C à vous du 23 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 23 septembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Reconnaissance de la Palestine, mobilisation des patrons contre la taxe Zucman, censure du gouvernement Lecornu… Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône est notre invité

🔵 Paracétamol, autisme, hépatite… Donald Trump multiplie les fake news médicales. Pr Arnaud Fontanet, épidémiologiste, professeur à l’institut Pasteur et CNAM et Nicolas Berrod, chef adjoint du pôle vie privée au Parisien, sont les invités



🔵 Dans la suite de C à vous :

🎬 Jafar Panahi, réalisateur, pour son film « Un simple accident » en salle le 1er octobre

🎥 Romain Duris et Camille Cottin, pour le film : « Rembrandt » en salle le 24 septembre

♟️ Julien Song, maître international d’échecs et youtubeur

