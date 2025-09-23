Un Si Grand Soleil Spoiler : drame, Pauline agressée ! (épisode du 25 septembre)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1757 du 25 septembre 2025 – La liaison entre Pauline et Elodie va tourner au drame dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Pauline va être violemment agressée !











Publicité





Plus tôt, dans la journée, alors qu’Elise est au plus mal et a passé ses deux dernières soirées à picoler, Ludo lui conseille d’aller parler à Elodie. Elle le fait mais c’est la douche froide ! Elodie lui annonce qu’elle n’est plus amoureuse et que c’est terminé ! Elise est anéantie.

Après qu’Elodie ait annoncé à Pauline avoir quitté Elise, celle-ci décide de faire de même avec Léo. Alors que ce dernier se démène pour sauver leur exploitation, il a réussi à obtenir une avance de L Cosmétiques. Mais il tombe de haut quand Pauline lui annonce qu’elle le quitte et qu’elle demande le divorce ! Il devient fou et casse une chaise…

Plus tard, Pauline est au sol, inconsciente et le visage en sang… Qui l’a agressée ? Elise pour se venger ? Léo ?



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Achille démasqué, Elise accusée, les résumés jusqu’au 10 octobre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici