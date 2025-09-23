Les Cinquante du 23 septembre : les Violets éliminés, un gros clash (résumé, spoiler + replay épisode 27)



Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 27 du mardi 23 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 27 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène alors qu’un buzzer rouge trône au milieu.











Publicité





Tout le monde hésite à appuyer dessus et c’est finalement Toto qui l’actionne ! Le Lion lui annonce que son courage est récompensé, c’est lui seul qui choisit quelle équipe éliminer !

Toto annonce qu’il choisit d’éliminer les Violets. Evidemment, les Violets sont très déçus et lui en veuillent. Ils font leurs bagages et quittent le château. Les autres vont se coucher.

Le lendemain matin, Julia s’excuse auprès de Kelly et Neymar. Ils décident de repartir sur de bonnes bases. Et Tom énerve Martika : il est distant et reste avec Katell ! Dans la chambre, à l’abris des regards, il embrasse Katell ! Il finit par l’avouer à Martika. Elle se sent trahie et ça tourne au clash.



Publicité





SPOILER qui gagnera dans l’entre de la Panthère ?

Dans l’épisode de demain, place à l’entre de la Panthère.

Les Cinquante, le replay du 23 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 27 ce mardi 23 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 24 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 28.