Les 12 coups de midi du 8 septembre : Valentin fait fort, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 8 septembre 2025, 4ème victoire de Valentin – C’est une 4ème victoire qu’a signé Valentin ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Et il a fait fort avec un Coup de Maître à 10.000 euros !











Les 12 coups de midi du 8 septembre, un masque africain sur l’étoile mystérieuse

Valentin, professeur de français à Rosny-sous-Bois, fait ainsi grimper sa cagnotte à 11.050 euros. Du côté de l’étoile mystérieuse, il a proposé le nom de Jean Dujardin, mais c’est raté. On a un nouvel indice : un masque africain. Il s’ajoute aux précédents : la Croisette à Cannes en photo de fond, ainsi qu’un globe terrestre.

Rappelons qu’on peut déjà vous dire qu’un taureau et une amphore devraient prochainement apparaitre, il devrait s’agir de Pablo Picasso derrière cette étoile. Le masque africain fait référence à sa passion pour l’art africain, il en collectionnait.

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier, Brigitte Bardot, Jean Dujardin



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 8 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+