« Canada Mania » : votre documentaire inédit ce soir sur France 3 (5 septembre 2025)



Publicité





« Canada Mania » au programme TV du vendredi 5 septembre 2025 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 diffuse le documentaire inédit « Canada Mania ».





A voir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







Publicité





« Canada Mania » : présentation

Depuis les années 1970, les chanteurs venus du Canada ont conquis le cœur du public français. Avec leurs voix puissantes, leur langage coloré, leur spontanéité et un humour parfois décapant, ils se sont imposés dans notre patrimoine musical. En mêlant passion pour la langue de Molière et influences anglo-saxonnes, ils ont renouvelé le paysage de la chanson française. Entre le Québec et la France, c’est une véritable histoire d’amour musicale qui s’est écrite… et qui dure depuis plus de cinquante ans. Une histoire singulière que Canada Mania retrace, à travers ses grands chapitres.

Pourquoi les artistes québécois ont-ils séduit si vite le public français ? Qu’est-ce qui rend cette relation si particulière ? Quelles sont leurs forces, leurs différences, mais aussi ce qui nous unit ?



Publicité





Raconter cette histoire, c’est plonger dans un demi-siècle d’échanges fructueux, de duos mémorables et de succès intemporels. De « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion à « Sous le vent » de Garou, en passant par « Tu trouveras » de Natasha St-Pier, Canada Mania déroule la bande-son de ces instants télévisés inoubliables.

Mais comme dans toute belle histoire d’amour, il y a aussi des disputes, des silences… et des retrouvailles. À travers des archives rares et des témoignages d’artistes majeurs — Robert Charlebois, Isabelle Boulay, Lynda Lemay, Roch Voisine, Daniel Lavoie, Diane Tell, Cœur de Pirate, Aliocha Schneider, mais aussi Pomme et Francis Cabrel — le documentaire met en lumière l’attachement profond des Français pour les voix venues de la Belle Province.

Canada Mania, c’est le récit en chansons d’une passion musicale unique, qui résonne toujours des deux côtés de l’Atlantique.