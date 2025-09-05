Les routes de l’impossible du 5 septembre : direction le Congo ce soir sur France 5



Publicité





Les routes de l’impossible du 5 septembre 2025 – Direction le Congo ce soir dans un numéro inédit de la série documentaire « Les routes de l’impossible » sur France 5. Il a pour thème « Fleuve Congo, au bord du naufrage ».





A suivre dès 21h sur France 5, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







Publicité





Les routes de l’impossible du 5 septembre « Malaisie, vivre c’est déjà vivre »

La République démocratique du Congo est un territoire gigantesque, quatre fois plus vaste que la France, où la forêt équatoriale a depuis longtemps englouti les routes reliant Kinshasa au nord du pays. Dans ce décor, le fleuve Congo n’est pas seulement un cours d’eau : il est l’artère vitale, la colonne vertébrale du pays, une voie de survie. Avec ses 1 750 kilomètres, il est à la fois le fleuve le plus puissant d’Afrique et l’un des plus redoutables au monde.

Ses flots impétueux emportent des troncs capables de transpercer une coque, ses bancs de sable se déplacent sans cesse et ses rochers immergés, jamais signalés, piègent les navigateurs. Chaque année, des embarcations sombrent et des centaines de vies y sont englouties.



Publicité





Dans ce chaos, l’Ondinka fait figure d’exception. Ce remorqueur solide tire trois immenses barges, transportant près de 800 passagers. Véritable ville flottante, on y vend, on y achète, on y échange. Ici, le système D est roi : des pêcheurs accostent en pirogue pour troquer leur poisson contre des piles, des vêtements ou des outils. Le fleuve devient alors un gigantesque marché itinérant, un lien vital pour les villages isolés qui bordent ses rives.

« Les routes de l’impossible » c’est ce soir dès 21h10 sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV