Plus Belle La Vie du 10 septembre 2025 : Jules au commissariat, Idriss implique Léa (résumé + extrait vidéo épisode 417 en avance)

Plus belle la vie du 10 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 417 de PBLV – Plus de peur que de mal pour Corentin cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il s’en sort bien et finit par dire la vérité à Jules, qui se rend au commissariat…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 septembre 2025 – résumé de l’épisode 417

Léa confie à son hypnotiseuse qu’en réécoutant un enregistrement, elle a entendu les paroles qui avaient déclenché son passage à l’acte la semaine dernière : « Me touche pas, tu me dégoûtes ». Cela a ravivé une crise d’angoisse violente et provoqué une urésie. La thérapeute lui demande si elle relie ces mots à un souvenir précis, mais Léa affirme que non. Elle lui conseille de continuer les séances mais Léa lui parle des inquiétudes de son mari…

De son côté, Jules retrouve Corentin. Celui-ci dit aller mieux, mais refuse de révéler la vérité sur ses blessures, prétendant qu’il s’est cogné. Jules insiste et rappelle que c’est Louisa qui l’a conduit à l’infirmerie. Acculé, Corentin finit par craquer : Louisa a tenté de l’enfermer dans un couloir abandonné ! Il précise que ce n’était pas son idée mais refuse de donner d’autres noms. Jules lui rappelle que le bizutage est interdit, mais leur échange est interrompu par l’arrivée de Jean-David.



Louisa, rongée par la culpabilité, vient se dénoncer auprès de Constance. Mais à sa grande surprise, la directrice ne la sanctionne pas : elle lui conseille plutôt de se concentrer sur ses études, expliquant qu’à Saint-Côme, l’excellence exige de la dureté. Quand Jean-David arrive, Constance lui confie craindre que Louisa parle à son frère, mais Perrot espère que non.

Au commissariat, Jules alerte Idriss sur les bizutages à Saint-Côme. Il évoque Corentin et affirme que la direction couvre ces pratiques. Idriss s’inquiète pour Louisa, mais Jules finit par lui avouer qu’elle a participé au bizutage. Sous le choc, Idriss lui demande des explications, mais Jules réclame sa discrétion… en échange d’un service.

Idriss interroge Léa : un signalement parle d’un élève enfermé dans le même couloir qu’elle évoque dans ses cauchemars. Persuadé qu’elle a vécu la même chose, il lui propose d’aller sur place, en toute illégalité. A Saint-Côme, Jules interrompt Jean-David pour lui dire qu’il a retrouvé un mégot de cigarette. Avec l’aval de Perrot, il fouille les élèves. En contrôlant Louisa, il découvre une clé et la lui confisque immédiatement.

Au Mistral, Apolline retrouve Zoé, stressée à la veille de sa rentrée. Panique : elle n’a reçu ni convocation ni emploi du temps. Après vérification, elle réalise qu’elle n’est même pas inscrite ! Apolline comprend qu’elle a oublié de valider sur Parcoursup. Anéantie, Zoé croit son année perdue… jusqu’à ce que Thomas propose une alternative. Plus tard, Blanche annonce à Zoé qu’il est trop tard pour l’histoire de l’art, mais qu’il reste des places en sociologie et en psychologie. Zoé refuse, dégoûtée, mais Thomas l’encourage à saisir cette opportunité avant une éventuelle réorientation.

Ophélie, de son côté, confie à Aya que sa mère biologique l’a rejetée. Elle aurait aimé un geste d’affection, mais se sent ridicule. À ce moment-là, Chris Vavin, fils de sa mère, surgit : il veut savoir si ce qu’elle a dit est vrai. Sous le choc, il apprend qu’il y a eu un échange de bébés à la maternité. Ophélie s’excuse d’avoir révélé la vérité après tant d’hésitations.

Ophélie fait face à Sylvie Vavin, sa mère biologique, bouleversée par la révélation. Sylvie se souvient de l’infirmière mise en cause et raconte avoir porté plainte à l’époque, sans succès. Quand elle lui demande pourquoi elle a attendu si longtemps, Ophélie cache la vérité sur Vanessa et feint de l’ignorer.

Plus tard, Ophélie revient voir Aya le sourire aux lèvres : cette fois, sa mère l’a prise dans ses bras et elle s’est sentie enfin acceptée. Aya redoute que la vérité sur l’échange de bébés entraîne une bataille judiciaire, mais Ophélie lui assure que Sylvie est sincère et veut simplement la retrouver.

VIDÉO Plus belle la vie du 10 septembre 2025 – extrait vidéo

