Demain Nous Appartient du 22 septembre : Adam dérape, Ellie démasque Samuel (résumé + vidéo épisode 2036 en avance)

Demain nous appartient du 22 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2036 de DNA – Adam va déraper ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors qu'il s'inquiète avant l'ouverture du procès de Soizic, il va s'introduire dans le cabinet de Lou !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 22 septembre 2025 – résumé de l’épisode 2036

Au cabinet, Soraya boucle le dossier de Soizic et Raphaëlle lui propose de l’assister au procès. Ensemble, elles préparent Soizic, en l’entraînant à garder son calme face à maître Clément. Soraya la pousse volontairement dans ses retranchements. Raphaëlle insiste aussi auprès de François et Adam sur la nécessité de rester calmes, mais Adam redoute que Lou ait de nouveaux éléments.

Pendant ce temps, Lou confie à Victor qu’elle compte faire requalifier le meurtre de Martial en assassinat. Sylvain apprend qu’il a été tiré au sort comme juré. Au Spoon, Adam s’énerve en entendant Audrey et Mona critiquer sa mère, puis, plus tard, il s’introduit de nuit dans le bureau de maître Clément…



Chez Bart, Roxane et Sara rencontrent Erica. Tout se passe bien jusqu’à ce qu’Erica se mette à fumer, ce qui change l’opinion de Roxane à son égard… De retour de Marrakech, Victoire et Fred offrent des gâteaux à Samuel et Ellie. Cette dernière comprend que Samuel est jaloux et tente de lui faire admettre ses sentiments pour Victoire. Samuel nie et propose un week-end à Barcelone à Marine. Ellie reste persuadée que son frère se voile la face.

VIDÉO Demain nous appartient du 22 septembre – extrait de l’épisode

